مبعوث رئيس الوزراء البريطاني يلتقي قادة طالبان في كابول

التقى سيمون جاس، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بقادة "طالبان" في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأزمة الإنسانية وسبل منع البلاد من أن تصبح حاضنة للمتشددين.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن سيمون جاس، الممثل الأعلى لجونسون في أفغانستان، التقى بقادة "طالبان" بمن فيهم أمير خان متقي والملا عبد الغني بردار وعبد السلام حنفي، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت وزارة الخارجية أن مبعوث جونسون بحث مع قادة "طالبان" كيفية مساعدة المملكة المتحدة أفغانستان في معالجة الأزمة الإنسانية، وأهمية منع البلاد من أن تصبح حاضنة للإرهاب، وضرورة إتاحة الخروج الآمن لأولئك الذين يريدون مغادرة البلاد.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة معاملة الأقليات وحقوق النساء في أفغانستان تحت حكم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا).

وكثيرا ما أبدى المجتمع الدولي تخوفه فيما يتعلق بحقوق الأقليات والنساء بعد سيطرة الحركة على زمام الأمور في أفغانستان.

وسيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/ أغسطس الماضي.