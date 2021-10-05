اكتشاف مرحاض عمره 2700 عاما في القدس... كان رفاهية نادرة وقتها

عثر علماء آثار إسرائيليون على مرحاض قديم نادر في القدس يعود تاريخه إلى أكثر من 2700 عاما، وقتما كانت الحمامات الخاصة ترفا في المدينة المقدسة.

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المرحاض الناعم المنحوت المصنوع من الحجر الجيري تم العثور عليه في كابينة مستطيلة، كانت جزءا من قصر مترامي الأطراف يطل على مدينة القدس.

وذكرت أن المرحاض تم تصميمه للجلوس المريح، مع وجود خزان للصرف الصحي العميق محفور تحته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وبين مدير الحفريات، يعقوب بيليج، أن "حجرة المرحاض الخاصة كانت نادرة جدا في العصور القديمة، ولم يتم العثور إلا على عدد قليل منها حتى الآن".

وأشار إلى أن "الأغنياء فقط هم من يستطيعون شراء دورات المياه"، لافتا إلى أن حاخام مشهور عرّف مفهوم أن يكون المرء غنيا بأن "يتواجد مرحاض بجانب طاولته".

2700 year old toilet unearthed in Israel... https://t.co/NQP1UiXFN9 — Dave Lucas (@davelucas) October 5, 2021

كما عثرت هيئة الآثار الإسرائيلية على عظام حيوانات وفخار داخل خزان الصرف الصحي، وأكدوا أنها من الممكن أن تساعدهم في فهم نمط الحياة والنظام الغذائي للأشخاص الذين كانوا يعيشون في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الأمراض القديمة.

كذلك عثر علماء الآثار على تيجان وأعمدة حجرية في موقع العثور على المرحاض، وهو ما يوفر لهم المزيد من الأدلة على أن أولئك الذين عاشوا هناك كانوا أثرياء للغاية.

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