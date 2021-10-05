أمريكا تقتني سلاحا إسرائيليا لمواجهة الطائرات المسيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية اشترت منظومات إسرائيلية لزيادة دقة النيران.

وأكد الموقع الإلكتروني إسرائيل ديفينس، اليوم الثلاثاء، أن مشاة البحرية الأمريكية اشترت عدة منظومات من شركة "سمارت شوتير" الإسرائيلية، تصل إلى حوالي ألفي قطعة سلاح، من أجل زيادة دقة النار لقطع الأسلحة الخفيفة، التي يتم نصبها على القطع البحرية للتصدي للطائرات المسيرة.

وذكر الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية أن الشركة الإسرائيلية حذرت، مرارا، من خطر الطائرات المسيرة، وأنها من بين الشركات العسكرية النادرة في تصنيع منظومة دفاعية يمكنها التصدي لمثل تلك المسيَّرات.

وفي سياق متصل، وقعت وزارتا الدفاع الإسرائيلية والتشيكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشتريات دفاعية بين البلدين تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار.

وكجزء من الاتفاقية، سيتم تزويد جمهورية التشيك بأربع بطاريات سبايدر من صنع شركة رافائيل، والتي تشمل أيضا أنظمة الرادار (MMR) التي طورتها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويقدر نطاق الاتفاقية بـ 2 مليار شيكل (621 مليون دولار) وتتضمن مشاركة كبيرة للصناعات الدفاعية التشيكية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

و"سبايدر" هو نظام دفاع جوي مصمم لاعتراض التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بالاتفاقية، وقال: "هذه صفقة ذات أهمية استراتيجية. أنا فخور بالصناعات الدفاعية الإسرائيلية والتطورات التكنولوجية المتقدمة فيها، والتي هي مطلوبة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم".

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك