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    نسخة طبق الأصل للهيكل العظمي لوسي في افتتاح المعرض الدائم الجديد بالمتحف الوطني الإثيوبي، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014

    إثيوبيا تفتتح جناحها في "إكسبو 2020 دبي" وتكشف عن أقدم هيكل بشري على الإطلاق... صور

    © AFP 2021 / ZACHARIAS ABUBEKER
    العالم
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    إكسبو 2020 دبي (59)
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    افتتحت إثيوبيا جناحها في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

    وحضر حفل الافتتاح وزير التجارة والصناعة الإثيوبي، السفير مينسغانو أرغا، والقنصل العام الإثيوبي في دبي، والسفير القدس أمديماريام، ورجال دين، بالإضافة إلى مسؤولون كبار من دبي والإمارات الشمالية.

    ويشهد الجناح الإثيوبي في "إكسبو 2020 دبي" عرض أقدم رفات بشرية داخل إحدى الغرف، التي جذبت انتباه الزوار في المعرض، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

    ونجح جناح إثيوبيا في "إكسبو 2020 دبي" في تثبيت بقايا الرفات البشرية، وتدعى "لوسي"، وهي نسخة طبق الأصل من أقدم أحفورة بشرية تم اكتشافها على الإطلاق، وهي جزء من عرض يسلط الضوء على دور إثيوبيا المستمر كمركز حي للقيادة وتسهيل الاتصالات بين أفريقيا والعالم.

    وتم اكتشاف الهيكل العظمي للوسي البالغ من العمر 3.2 مليون عام، والمسمى محليا باسم "Dinknesh" بمعنى "أنت رائع" باللغة الأمهرية - في منطقة عفار في عام 1974.

    وتوجد رفات "لوسي" داخل جناح إثيوبيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" في كهف ذي إضاءة خافتة، قبل أن ينتقلوا إلى مرحلة ما قبل التاريخ، ثم ينتهي بهم الأمر في مصنع حديث يؤكد نجاحات البلاد التصنيعية.

    من ناحيته، أكد الوزير الإثيوبي، مينسغانو أرغا، أن معرض دبي إكسبو 2020 سيكون له أهمية قصوى في الترويج لثقافة إثيوبيا وتاريخها وفرص العمل والاستثمار فيها ومواقع الجذب السياحي لبقية العالم.

    إكسبو 2020 دبي إنفوجراف
    © Sputnik
    "إكسبو 2020 دبي" إنفوجراف
    الموضوع:
    إكسبو 2020 دبي (59)

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    معرض دبي إكسبو 2020
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