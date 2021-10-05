قطر وأمريكا تبحثان الوضع في أفغانستان وسبل إيصال المساعدات الإنسانية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عملية تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم: "أشاد الوزير بقطر لعملها المستمر في طليعة الجهود المبذولة للمساعدة في العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المعرضين للخطر".

كما ناقش بلينكن ووزير الخارجية القطري مسائل مهمة أخرى تتعلق بأفغانستان، بما في ذلك الجهود المبذولة لتنسيق إيصال الدعم الإنساني الحيوي. وأشار برايس إلى أن المحادثة الهاتفية بين الوزيرين جرت يوم الاثنين.

بعد أن استولت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على كابول في 15 أغسطس/ آب، هرع مئات الأشخاص إلى المطار، ما ترتب عليه أيام من الفوضى داخل وفي محيط المنشأة الحيوية.

مع سعي الأجانب والأفغان الذين ساعدوا القوات الأجنبية للمغادرة، اهتز المطار بهجمات إرهابية نظمها فرع محلي لتنظيم الدولة الإسلامية (المحظور في روسيا).

منذ منتصف أغسطس، تعمل قطر على تسهيل إجلاء الأشخاص بأمان من كابول إلى الدوحة، حيث يمر معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عبر قطر، التي تستضيفهم مؤقتا قبل مغادرتهم في رحلات إلى وجهاتهم التالية.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية القطرية، غادر نحو 114 ألف شخص أفغانستان في رحلات الإجلاء، منهم أكثر من 58 شخص مروا من خلال قطر.

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