كاشفة أسرار "فيسبوك" تتحدث إلى الكونغرس عن ديكتاتورية مارك زوكربيرغ

قالت فرانسيس هوغين، مديرة المنتجات السابقة في "فيسبوك" والتي كشفت للصحافة مخالفات داخل الشركة، اليوم الثلاثاء، إن مارك زوكربيرغ يلعب دورا فريدا للغاية في صناعة التكنولوجيا ولا أحد يحاسبه حاليا.

واشنطن- سبوتنيك. وذكرت هوغين في شهادتها أمام الكونغرس: "يحمل مارك دورا فريدا جدا جدا في صناعة التكنولوجيا، فهو يمتلك أكثر من 55% من جميع حصص التصويت في الشركة".

وأضافت في حديثها أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي: "في النهاية، تقع المسؤولية على مارك. لا يوجد أحد حاليا يحمل مارك المسؤولية غيره".

خلال الأسابيع العديدة الماضية، كشفت هوغين عن آلاف الوثائق التي تشير إلى أن "فيسبوك" أخفت أدلة وكذبت بشأن منصتها التي تنشر ما وصفته بـ"معلومات ضارة".

تكشف الوثائق الصادرة عن هوغين أيضا أن "فيسبوك" كانت على علم بأن منصته للتواصل الاجتماعي ألحقت ضررا بالصحة العقلية للمراهقين.

قالت هوغين خلال شهادتها إن الشركة لم تفعل الكثير لمنع المحتوى الذي يروج "للكراهية والانقسام" وكذلك المحتوى الذي خلق بيئة سامة للفتيات المراهقات.

كشفت هوغين علنا عن نفسها كمبلغ عن المخالفات في "فيسبوك" يوم الاثنين، وبعد وقت قصير من المقابلة، عانى "فيسبوك" ومنصاته التابعة "إنستغرام" و"ماسنجر" و"واتساب" من تعطل لأكثر من ست ساعات. قال الفريق الفني إن الانقطاع كان بسبب تحديث بروتوكول.