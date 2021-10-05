وصول شحنة خامسة من المساعدات الإنسانية الإيرانية إلى أفغانستان

وصلت، اليوم الثلاثاء، الشحنة الخامسة من المساعدات الإنسانية الإيرانية المقدمة للشعب الأفغاني.

وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرة المساعدات الإيرانية الخامسة هبطت، اليوم الثلاثاء، في مطار كابول الدولي، وهي شحنة إيرانية محملة ب 50 طنا من المواد الغذائية كالأرز والسكر والزیت والمستلزمات الصحية.

وأكدت الوكالة أنه تم تسليم هذه الشحنة الإيرانية لمسؤولي حكومة "طالبان" المؤقتة، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية، كابول، مشيرة إلى وصول رابع شحنة من المساعدات الإنسانية الإيرانية، أمس الاثنين، وهي محملة بمستلزمات صحية ومواد غذائية، من معبر دوغارون البري.

وشددت إيران، مرارا، على أنها لاتزال تقف إلى جانب الشعب الأفغاني، بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد، وبأنها لن تألو جهدا في المساعدة لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وسيطرت حركة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران الآن عبر سبوتنيك