مسؤول إيراني يجري محادثات مع وزراء بحكومة طالبان

أجرى مسؤول إيراني محادثات تجارية في أفغانستان مع 4 وزراء في حكومة حركة طالبان.

وذكرت وكالة "فارس"، اليوم الثلاثاء أن محمد صادق معتمديان محافظ "خراسان رضوي" التقى في كابول مع وزير الاقتصاد قاري دين محمد حنيف، ووزير التجارة نور الدين عزيزي، ووزير الإعلام خير الله خيرخواه، ووزير الأمن الوطني مولوي واثق، ومدير الجمارك الأفغانية ملا ناصر.

وذكرت العلاقات العامة بالمحافظة أن زيارة معتمديان كانت تهدف لدراسة وتذليل العقبات التي تحول دون تنمية التبادل التجاري، والتجارة العابرة "الترانزيت" بين محافظة خراسان رضوي وأفغانستان.

وخلال المحادثات تم التوصل إلى اتفاقيات في مجال تنمية التجارة وعبور البضائع بين المحافظة الإيرانية وأفغانستان.

وتضمنت الاتفاقات زيادة مدة العمل في المعبر الحدودي "دوغارون - إسلام قلعة" على مدار اليوم، واستمرار تحسين المعبر الذي يصل الى ساحة الجمارك.

واتفق الجانبان على التعاون في مجال التثقيف الصحي والسياحة العلاجية وتشكيل وفد مختص من الجانبين تكون لديه صلاحية إبرام الاتفاقات واجراء المفاوضات اللازمة.

وبالتزامن مع الزيارة قدمت إيران شحنة تبرعات إلى الشعب الأفغاني تضم کمامات وأكسجين ومعدات لازمة لمكافحة جائحة كورونا وسلع أساسية.

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