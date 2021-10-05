الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا في أنحاء العالم عدا منطقة واحدة

قالت ممثل في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاضات الكبيرة لمعدل الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد 19" أصبحت واضحة في جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا.

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك على لسان ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة الوباء ورئيسة وحدة الأمراض المستجدة والأمراض حيوانية المصدر في المنظمة، خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المسؤولة في حديثها: "لدينا بعض التراجع الكبير في جميع المناطق باستثناء أوروبا. في الواقع، في الأسبوع الماضي، شهدت أوروبا زيادة بنسبة 5% في الحالات الجديدة، لذلك لا يزال الوضع ديناميكيا بشكل لا يصدق".

في بريطانيا على سبيل المثال، كشفت التقارير عن ارتفاع حالات الغياب في المدارس داخل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، في الأسبوعين الأخيرين من سبتمبر/ أيلول.

أعلنت منظمة الصحة العالمية "كوفيد 19" جائحة، في 11 مارس/ آذار 2020 بعد اكتشاف المرض لأول مرة في وسط الصين أواخر عام 2019.

وحتى الآن، أصيب أكثر من 235.5 مليون شخص بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا "سارس كوف 2"، مع أكثر من 4.81 مليون حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".