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    الصين و أمريكا

    هل تجري مباحثات صينية أمريكية لبحث إدارة المنافسة بين البلدين بشكل مسؤول؟

    © REUTERS / Hyungwon Kang
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    يلتقي جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، هذا الأسبوع في مدينة زيورخ السويسرية، مع يانغ جيتشي، كبير دبلوماسيي الصين، بهدف إدارة "المنافسة بين البلدين بشكل مسؤول".

    القاهرة، 5 أكتوبر - سبوتنيك. وفي بيان عن البيت الأبيض، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، إنه هذا الأسبوع يقوم جيك سوليفان برحلة مكوكية إلى سويسرا وبلجيكا وفرنسا.

    علم أمريكا و الصين
    © REUTERS / Jason Lee
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    وأوضح بيان البيت الأبيض أن سوليفان سيلتقي في زيورخ مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالحزب يانغ جيتشي، ومن المفترض أن يناقش الطرفان المكالمة الهاتفية التي أجراها جو بايدن، الرئيس الأمريكي، في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالتوازي مع السعي المتواصل لإدارة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، بشكل مسؤول.

    وعقد بايدن محادثات استراتيجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وناقشا المصالح المشتركة والمنافسة بين الطرفين، حيث اتفقا على مسؤولية البلدين لضمان عدم تصاعد المنافسة إلى صراع.

    وقد جرت العلاقات بين الأمريكية الصينية بوقت عصيب في عهد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، الذي أشعل فتيل حرب تجارية بين البلدين.

    وتهدد أمريكا، الصين، بفرض عقوبات عليها، متهمة إياها بانتهاك حقوق الإنسان، وقمع الأيغور والجماعات الإسلامية الأخرى، بما في ذلك في التبت، بدعوى أن مشروع الدفاع عن هونغ كونغ يرمي إلى إلغاء حكمها الذاتي الواسع، وذلك بالتوازي مع رفض الصين جميع الاتهامات والانتقادات، رامية إلى عدم التدخل حصرا في الشؤون الداخلية للبلاد.

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