إعلام: إسرائيل تتلقى ردا قاسيا من أمريكا بشأن النووي الإيراني

تلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، ردا قاسيا ومفاجئا من الجانب الأمريكي، بشأن النووي الإيراني.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه قد أبلغ نظيره الإسرائيلي، إيال خولتا، أن الدبلوماسية أفضل طريف لعدم حصول إيران على سلاح نووي.

תמה פגישתם של היועץ לביטחון לאומי ג'ק סאליבן וראש המל"ל אייל חולתא. סאליבן אמר לראש המל"ל: "הדרך הטובה ביותר לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני היא דרך דיפלומטית - אך אם הדיפלומטיה תיכשל, ארה"ב תפנה גם לאפשרויות אחרות"@MoriahAsraf — גלצ (@GLZRadio) October 5, 2021

وشدد سوليفان على أنه في حال فشل الطريق الدبلوماسي، فإن الإدارة الأمريكية مستعدة إلى اللجوء لخيارات أخرى تجاه إيران.

ويشار إلى أن خولتا يزور الولايات المتحدة الأمريكية، في هذه الآونة، بغرض إجراء محادثات خاصة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقضايا أمنية أخرى، ومن المفترض أن يرأس المسؤولين من الجانبين اجتماعا للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بينهما "SRG"، وهي مجموعة أو منتدى ثنائي تم تدشينه، في مارس/ آذار الماضي، بهدف مناقشة إيران وقضايا أمنية إقليمية أخرى، حيث من المقرر أن يجرى هذا المنتدى، وجها لوجه، بعدما أجريت اجتماعاته، غير مرة، افتراضيا.

ويشار إلى أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد زار العاصمة الأمريكية، واشنطن، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، حيث التقى بجون بايدن، الرئيس الأمريكي، وغيره من المسؤولين الأمريكيين.

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