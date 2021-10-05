إطلاق نار يعطل زيارة رئيس وزراء الكاميرون لمنطقة انفصالية

تعطلت كلمة رئيس وزراء الكاميرون ديون انجوتي، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته لعاصمة المنطقة الشمالية الغربية المضطربة، بسبب إطلاق نار من بنادق آلية من مسافة بعيدة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي انجوتي وقد خفت صوته ثم توقف تماما عن الكلام في منتصف الكلمة، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation مصر: أمن السودان جزء لا يتجزأ من استقرار شرق أفريقيا

وأظهرت مشاهد أخرى رجلا يرتدي سترة واقية من الرصاص وهو يضع ذراعيه بشكل وقائي حول رئيس الوزراء بينما ترافقهما قوات الأمن بعيدا.

ولم يتضح من المسؤول عن الحادث لكن هذه الواقعة تسلط الضوء على حالة انعدام الأمن التي تعاني منها منطقتان تتحدثان بالإنجليزية في الكاميرون منذ أن حمل المتمردون الذين يسعون إلى تشكيل دولة انفصالية السلاح ضد الجيش لأول مرة في عام 2017.

وفي حين لم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء، ذكر مصدر بمكتب حاكم الشمال الغربي أن إطلاق النار جاء من الجبال خارج باميندا عاصمة المنطقة. ولم يصب رئيس الوزراء بأذى.