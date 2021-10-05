مالي تستدعي سفير فرنسا وتبلغه احتجاجها بسبب تصريحات ماكرون  

اعتبرت وزارة الخارجية المالية، أن التصريحات التي أدلها بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن مؤسسات الحكم في البلاد، غير ودية.

واستدعت وزارة الخارجية في مالي، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي بالبلاد لإبلاغه احتجاجها على تصريحات ماكرون والتي انتقد خلالها الحكومة في مالي قائلا إنها "لا تعتبر حكومة كونها منبثقة من انقلابيَين".

وأبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب للسفير الفرنسي استياء وتنديد حكومة مالي، وأثار احتجاجا شديدا على هذه التصريحات المؤسفة التي من المحتمل أن تضر بتطور العلاقات الودية بين الدولتين.

وحث الوزير السلطات الفرنسية على ضبط النفس ودعا إلى اتباع نهج بناء يقوم على الاحترام المتبادل، بهدف التركيز على الأمور الأساسية، ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".

وأكد ديوب استعداد مالي لبناء علاقات صادقة وتعاونية مع الشركاء الراغبين، مع احترام مبدأ عدم التدخل وفقا للتطلعات المشروعة للشعب المالي.

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