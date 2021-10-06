بايدن يبحث مع نظيره الصيني ملف تايوان

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ملف تايوان وأكد عزم بلاده الالتزام بقانون العلاقات مع تايوان.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي، "لقد تحدثت مع شي (جين بينغ) حول تايوان .... نتفق على أننا سنلتزم بالاتفاقية الخاصة بتايوان. نحن ملتزمون بها ، وأوضحت أنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى فعل أي شيء آخر غير احترام الاتفاقية. وفقا للبيت الابيض.

هذا ونددت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، بأنشطة بكين العسكرية "الاستفزازية" و"المزعزعة للاستقرار"، غداة تنفيذ مقاتلات وقاذفات صينية أكبر توغل في تاريخها في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الجمعة، تنفيذ القوات الجوية الصينية أكبر توغل في مجال دفاعها الجوي، حيث حلقت 38 طائرة صينية على موجتين، بالتزامن مع احتفال بكين بتأسيس "جمهورية الصين الشعبية".

وتعتبر الصين أن بحر الصين الجنوبي بغالبيته يقع ضمن سيادتها، وهي تخوض نزاعا على هذا الصعيد مع دول أخرى، كما تعتبر أن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها.

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