وكالات: جونسون يتعهد في خطابه القادم بتغيير الوضع بالمملكة المتحدة

تنبأ خبراء بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيتعهد بتحريك المملكة المتحدة بأكملها نحو تأمين فرص عمل بأجور عالية.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أنه من المتوقع أن يلقي جونسون بالمسؤولية على حكومتي حزب "العمل" وحزب "المحافظين" السابقتين بـ"التأخير والتردد".

ويأتي خطاب رئيس الوزراء المزمع إلقاؤه اليوم الأربعاء كأول خطاب له أمام جمهور المحافظين منذ ما قبل جائحة كورونا، حيث أنه يأتي في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم، ونقص وقود الفيول والعمال.

و قال جونسون، يوم أمس الثلاثاء، لنفس المصدر إنه "ليس قلقا بشأن المشاكل الحالية، مؤكداً أن الاقتصاد يتعرض لضغوط قصيرة المدى حيث يتعافى من أسوأ جوانب كوفيد".

وأضاف: "تنتقل إلى نهج جديد، حيث تدفع الشركات أجوراً أعلى للعاملين في المملكة المتحدة، بدلاً من الاعتماد على الهجرة منخفضة الأجر".

ويأتي خطاب جونسون في أعقاب الإعلان، الشهر الماضي، عن ضريبة إضافية لتمويل الرعاية الاجتماعية في إنجلترا، الأمر الذي أثار غضب بعض النواب المحافظين.