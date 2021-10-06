مقتل وإصابة 40 شخصا في أفريقيا الوسطى إثر هجوم لمسلحين

وصرح عمدة بلدة بامباري أبل ماتشيباتا لـ"سبوتنيك": "شن مسلحون الليلة الماضية هجوما قرب بلدة بامباري على الطريق الذي يؤدي إلى مدينة الينداو، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من المدينة بين قريتي ليوا وماتشيكا، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وجرح 10 آخرين".

وأشار العمدة إلى أنهم محاصرون في بامباري، وأنَّ المسلحون موجودون على بعد 10 كيلومترات، طالبا من قوات الجيش تعزيز حضورها في المنطقة لحماية السكان المدنيين.

وتصاعدت التوترات في البلاد بعد انتخابات كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أحدث تصعيد للحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات منذ الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي.

لكن منذ كانون الثاني/ يناير، استعادت الحكومة وحلفاؤها السيطرة على البلدات التي كان يسيطر عليها مقاتلون من تحالف المييلشيات.