مقتل وإصابة 3 من الجيش الصومالي إثر هجوم مسلح على قاعدة عسكرية

قتل وأصيب 3 من عناصر الجيش الصومالي إثر هجوم شنته عناصر تابعة لحركة الشباب المتشددة بمنطقة جانالي في شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان عبر "تويتر": "حاول مسلحو حركة الشباب الليلة الماضية مهاجمة قاعدة للجيش الوطني الصومالي في جانالي، ما أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة من مقاتلي الجيش".

Maleeshiyada AlShabab ayaa xalay isku dayay in ay weerar ku soo qaadaan fariisimo ay Ciidamada XDS ku leeyihiin Janaale Halkaas oo ay kala kulmeen khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho (3 maleeshiyo) iyo dhawac ay u gaysteen geesiyaasha CXDS ee ku sugnaa halkaas. #SNA — Somali National Armed Forces (@SNAForce) October 6, 2021

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف الحركة إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.