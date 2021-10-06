قائد عسكري إيراني: صبرنا نفد تجاه الزمر الإرهابية في كردستان العراق

قال العميد رسول سنائي راد، المساعد السياسي لرئيس مكتب الشؤون العقيدية والسياسية للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، إن صبر بلاده تجاه "الزمر الإرهابية في كردستان نفد".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن راد تأكيده على حق إيران المشروع في الدفاع عن أمنها وفقا للقوانين الدولية.

وشدد راد على أن "صبر إيران الاستراتيجي قد نفد تجاه الزمر الإرهابية والمعادية للثورة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها".

وقبل يومين قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، تصريحات مشابهة مؤكدا على أنهم "انتهجنا صبرا استراتيجيا في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تتمركز في إقليم كردستان لكن بلغنا أصدقاءنا في العراق أن هذا الوضع لا يمكن استمراره".

مشددا: "لا نتحمل المزيد وهذه الجماعات يجب أن تخرج من الإقليم و يتم ضبط أوضاعهم كما يجب نزع سلاح هذه الجماعات".

وسبق وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في 23 حزيران/ يونيو، الماضي، مقتل خمسة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين، خلال اشتباك مسلح في محافظة كردستان غربي البلاد.

كما صادر الحرس الثوري كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم وكانوا يسعون إلى الإخلال بأمن الإقليم.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قام بتفكيك خلية إرهابية في 22 نيسان/أبريل الماضي وقضى على اثنين من عناصرها في مدينة مريوان بمحافظة كردستان.

كما أحبط في شهر شباط/فبراير عملية إرهابية بمحافظة أذربيجان غربي البلاد حيث تم القضاء على خلية مكونة من عنصرين تابعين لمجموعة إرهابية مستقرة في كردستان العراق.

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