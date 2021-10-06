"الناتو" يؤكد سحب اعتماد 8 موظفين من البعثة الروسية في بروكسل

قام حلف "الناتو"، اليوم الأربعاء، بتقليص عدد الدبلوماسيين الروس المعتمدين في بروكسل وسحب اعتماد 8 دبلوماسيين من العاملين في البعثة الروسية.

بروكسل - سبوتنيك. أكد مصدر في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه ألغى اعتماد ثمانية من موظفي البعثة الروسية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد على أننا ألغينا اعتماد ثمانية من أعضاء البعثة الروسية لدى الناتو، حيث أنهم كانوا أعضاءا غير معلنين في المخابرات الروسية. يمكننا أيضًا أن نؤكد أننا خفضنا عدد اعتمادات الناتو المتاحة لروسيا إلى 10".

وأضاف المصدر، أنه على الرغم من تقليص التمثيل الروسي في الناتو إلا أن الحلف لا يزال منفتحًا أمام "حوار هادف".