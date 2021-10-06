إطلاق نار في مدرسة في تكساس الأمريكية وأنباء عن عدد من الضحايا... فيديو

أفاد مصدر في الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد كبير من الأشخاص في إطلاق نار على مدرسة بولاية تكساس الأمريكية.

واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "إن بي سي" عن المصدر قوله "أصيب كثير من الناس في إطلاق النار".

ووفقا للمصدر، فإن قوات إنفاذ القانون ومسؤولي الطوارئ قد انتقلوا إلى موقع الحادث في مدرسة أرلينغتون الثانوية بعد ورود البلاغات عن الحادث.