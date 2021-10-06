غانتس يلتقي قائد الأسطول الخامس الأمريكي ويبحثان "التهديد الإيراني"

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقائد الأسطول الخامس الأمريكي براد كوبر "أهمية التواجد الأمريكي بالشرق الأوسط" و"التهديد الإيراني".

والتقى غانتس يرافقه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بكوبر الذي يزور إسرائيل حاليا.

وقال غانتس في تغريدة على حسابه بتويتر: "التقيت صباح اليوم أنا ورئيس الأركان بقائد الأسطول الخامس الأمريكي براد كوبر الذي يقوم بزيارة لإسرائيل".

وتابع أن اللقاء تطرق إلى "أهمية الوجود الأمريكي بالشرق الأوسط إضافة إلى قضايا استراتيجية أخرى".

وفي مقدمة القضايا التي بحثها المسؤولان الإسرائيليان مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي "التصدي للتهديد الإيراني، وعدوان طهران الإقليمي الذي يمس الاستقرار في الشرق الأوسط وجميع دول العالم"، وفقا لغانتس.

נפגשתי הבוקר ביחד עם הרמטכ"ל עם מפקד הצי החמישי, בראד קופר המבקר בישראל. דנו בחשיבות הנוכחות האמריקאית במזרח התיכון, וכן בנושאים האסטרטגיים השונים ובראשם ההתמודדות עם האיום האיראני והתוקפנות האזורית של איראן שפוגעת ביציבות האזורית ובמדינות העולם כולו. pic.twitter.com/BVhdN1STBI — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 6, 2021

وأمس الثلاثاء، تلقت إسرائيل، ردا قاسيا ومفاجئا من الجانب الأمريكي، بشأن النووي الإيراني.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه قد أبلغ نظيره الإسرائيلي، إيال حولتا، أن الدبلوماسية أفضل طريق لعدم حصول إيران على سلاح نووي.

وشدد سوليفان على أنه في حال فشل الطريق الدبلوماسي، فإن الإدارة الأمريكية مستعدة إلى اللجوء لخيارات أخرى تجاه إيران.

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