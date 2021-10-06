مقتل شخص وإصابة 17 في انفجار قنبلة بمدرسة جنوب شرقي أفغانستان

قتل شخص وأصيب 17 آخرين في انفجار قنبلة بتجمع في مدرسة دينية بولاية خوست، مساء اليوم، الأربعاء، جنوب شرقي أفغانستان.

كابول - سبوتنيك. وقال مصدر طبي في مستشفى بولاية خوست لـ "سبوتنيك"، إن قنبلة انفجرت في تجمع بمدرسة دينية في ولاية خوست، مساء اليوم، وتسببت بمقتل شخص وإصابة 17 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة.

وقبل عدة أيام، أعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.