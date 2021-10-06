تسجيل
20:12 GMT06 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 22 سبتمبر 2021

    إعلام: إدارة بايدن طلبت من بينيت وقف التوسع الاستيطاني بالضفة

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050230581_0:0:3080:1732_1200x675_80_0_0_50a937ab0aabdbea96efa06380be4102.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110061050358702-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9/

    موقع "واللا": قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن إدارة بايدن بعثت الأسبوع الماضي برسالة هادئة إلى مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت تطلب فيها وقف أعمال البناء الجديدة في المستوطنات في الضفة الغربية.

    قال موقع عبري، مساء اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعثت برسالة "هادئة" إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تطالبه فيها بالكف عن أعمال البناء الجديدة في المستوطنات بالضفة الغربية.

    طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021
    © AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
    هجمات مستمرة من المستوطنين... إلى أين يصل الصدام بين إسرائيل وفلسطين في الضفة؟

    وبحسب موقع walla، فإنه "من المحتمل أن تصبح قضية المستوطنات بؤرة توتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن كلا من البيت الأبيض ومكتب بينيت يريدان تجنب ذلك ومحاولة الوصول إلى تفاهمات عبر قنوات هادئة".

    ونقل عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إن نائب السفير الأمريكي في القدس مايكل راتني اتصل بمسؤولين كبار في مكتب بينيت الأسبوع الماضي وأبلغهم أن إدارة بايدن تود أن ترى ضبط النفس أو الحد من التخطيط والبناء الجديد في المستوطنات.

    كما أثار راتني في المحادثة المخاوف الأمريكية من احتمال بناء مستقبلي في المنطقة الحساسة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، حيث سيفصل البناء بين شمال الضفة الغربية والجنوب ويجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

    ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه منذ الاجتماع بين الرئيس بايدن وبينيت في أواخر أغسطس/آب في واشنطن، ظلت الإدارة على اتصال أسبوعي مع الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية المستوطنات.

    وقبل رحلة بينيت إلى واشنطن، كان من المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية للموافقة على تعزيز التخطيط والبناء لحوالي 2000 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية.

    وأراد بينيت أن يتخذ المجلس قرارا بشأن الأمر حتى قبل اجتماعه مع بايدن واعتقد أنه بهذه الطريقة تكون فرص التوتر والأزمة أقل. لكن الإضراب الذي أعلنه موظفو الإدارة المدنية تسبب في عدم انعقاد مجلس التخطيط وتأجيل الموافقة على التخطيط والبناء في المستوطنات بعد الاجتماع مع بايدن.

    وخلال لقائه مع بينيت، أثار الرئيس الأمريكي قضية المستوطنات في محادثة ثنائية وقال إنه يتوقع أن تمارس إسرائيل ضبط النفس عندما يتعلق الأمر بالموافقة على بناء جديد في المستوطنات.

     وقال مسؤولون إسرائيليون إن بينيت أبلغ بايدن أن إسرائيل ستستمر في البناء في المستوطنات فقط وفقا لاحتياجات "النمو الطبيعي".

    عندما عاد بينيت من واشنطن التقى ببعض قادة المستوطنين. وفقا لتقرير على موقع "زمان إسرائيل"، قال بينيت لقادة المستوطنين إنه قال "لا" لبايدن بشأن طلبه بخصوص وقف البناء في المستوطنات.

    وكان هذا التقرير أحد أسباب شعور الإدارة الأمريكية بالحاجة إلى صقل الرسالة حول قضية المستوطنات ودفع راتني لإرسالها إلى مستشاري بينيت.

    للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    إعلام: بينيت اقترح على بايدن إقامة "ناتو" يضم إسرائيل ودول الخليج
    الخارجية الفلسطينية تدين موجات الاستيطان الإسرائيلي: تحول الحياة إلى جحيم
    إعلام: لقاء بايدن بينيت يشبه لقاء المعلم بتلميذه
    نتنياهو يسخر من "غفوة" بايدن أثناء لقائه مع بينيت
    منسق الأمم المتحدة: تجميد خطط الاستيطان الإسرائيلية يجب أن يصبح دائما
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غابات وحقول جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021
    الخريف في روسيا يسر نظر محبيه
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك