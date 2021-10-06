أنجيلا ميركل: روسيا تفي بجميع التزاماتها لتوريد الغاز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنها لا تستبعد احتمال أن تكون أوروبا قدمت عددا غير كاف من الطلبات لشراء الغاز الروسي، مع امتثال موسكو لجميع التزاماتها.

برلين- سبوتنيك. وأضافت المستشارة المنتهية ولايتها في مؤتمر صحفي بعد القمة غير الرسمية بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، إنه وفقا لبياناتها، فإن روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب عقود إمدادات الغاز إلى أوروبا، في حين أن حجم الطلبات من الجانب الأوروبي محل شك.

وتابعت: "ذلك يطرح سؤالا؛ إذا كانت هناك طلبات كافية (لاستيراد الغاز الروسي) أم أن السعر المرتفع الحالي هو سبب محتمل لعدم طلب الكثير؟ كل هذا يجب تحليله قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، هذا الشهر، وبعد ذلك سنقوم نعود الى هذا الموضوع".

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشدة في أوروبا، واليوم الأربعاء، حيث وصلت إلى أكثر من 1900 دولار، قبل أن تتراجع بعد ذلك إلى ما دون 1700 دولار.

اليوم الأربعاء، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف بمراقبة التزامات إمدادات الغاز، حيث يتم نقل الغاز إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا بموجب الاتفاقيات الحالية.

وشدد بوتين على ضرورة احترام شروط العقد على الرغم من أن قيادة شركة "غازبروم" العملاقة للطاقة قالت إنه سيكون من المربح زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال أنظمة خطوط الأنابيب الجديدة ودفع غرامة إلى كييف.