الصين تتحدث عن مواجهة وصراع يمكنه أن يضر بالعالم كله

تحدث مسؤول صيني كبير، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول عن مواجهة أو صراع يمكنه أن يضر بالعالم كله.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن كبير الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جيه تشي، قوله لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن المواجهة بين البلدين، لن تضر فقط البلدين، بل قد تدمر العالم كله أيضا.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني، خلال لقاء جمعه مع سوليفان في سويسرا.

وقال المسؤول الصيني أن البلدين اتفقا على التحرك لتسوية الخلافات بين البلدين، وتجنب الصراع.

ووصف يانغ جيه تشي، محادثاته مع سويلفان، في سويسرا، بأنها كانت "شاملة وصريحة".

وتراجعت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عقود هذا العام، في ظل عدم تحقيق تقدم يذكر بشأن قضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى الشفافية بخصوص منشأ فيروس كورونا.