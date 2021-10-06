عصابات مسلحة تقتل 18 بولاية زمفارا في نيجيريا

قال ساكنان، اليوم الأربعاء، إن مسلحين قتلوا 18 شخصا على الأقل وأضرموا النار في السيارات والمحال التجارية بولاية زمفارا النيجيرية.

كانت الحكومة النيجيرية قطعت الاتصالات في إطار عملية أمنية ضد جماعات تقوم بأعمال الخطف.

ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر عام 2020 عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس، وغير ذلك من الهجمات على القرى وعلى السكان المسافرين على الطرق.

وقال الساكنان، إن الهجوم على قرية كوريان مادارو في زمفارا وقع الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء، عندما اقتحم عشرات المسلحين القرية على متن دراجات نارية.

وقال أبو بكر يعقوبو وهو أحد سكان القرية الذي كان مسافرا إلى ولاية كيبي المجاورة، إن المسلحين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية، مما أجبر القرويين على الفرار، وفقا لرويترز.

وأكد أبو بكر عبد الله الحسن، وهو محاضر بكلية الفنون التطبيقية بولاية كيبي، وله أقارب في زمفارا وقوع الهجوم.

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