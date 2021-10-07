زلزال قوي يضرب باكستان وعشرات القتلى حصيلة أولية

الزلزال بحسب وسائل إعلام محلية خلف أضرارا كبيرة. فيما ذكرت وكالة فرانس نقلا عن مسؤولين إن حصيلة أولية تقدر بـ 15 إلى 20 قتيلا سقطوا جراء الزلزال المدمر.
M5.7 #earthquake strikes 101 km E of #Quetta (#Pakistan) 29 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1FzioXpX2U— EMSC (@LastQuake) October 6, 2021
وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في تمام الساعة (22:01 مساء الأربعاء، 08.7 بتوقيت غرينتش.
وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند دائرة عرض 30.20 شمالا وخط طول 68.06 شرقا، وعلى بعد 16 كم شمال شرق هارناي.
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