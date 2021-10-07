إعلام: الرئيسان الأمريكي والصيني يخططان لعقد اجتماع افتراضي

يخطط الرئيس جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ للاجتماع قبل نهاية هذا العام.

وقال المسؤول إن الزعيمين توصلا إلى "اتفاق من حيث المبدأ" لعقد اجتماع ثنائي افتراضي. وأضاف أن ذلك سيكون جزءًا من جهد لإدارة المنافسة بين البلدين، وفقًا لما قاله مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن بي سي" يوم أمس الأربعاء.

US and China have reached an “agreement in principle” for Pres. Biden and Pres. Xi to meet virtually before the end of the year — but still working out details of when, per sr. US official.



Confirming @JenniferJJacobs scoop — Kayla Tausche (@kaylatausche) October 6, 2021

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وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع سيعقد بشكل افتراضي حيث لا يخطط الرئيس شي لحضور أي أحداث متعددة الأطراف قادمة بشكل شخصي، بما في ذلك مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخ.

ويأتي الاتفاق بعد اجتماع استمر ست ساعات في زيورخ، يوم الأربعاء، بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ونظيره الصيني يانغ جيتشي، حيث تصاعدت التوترات بين البلدين بشأن تايوان والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

واتهمت ممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، يوم الاثنين، الصين بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق التجارة للمرحلة الأولى الموقعة بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب وتعهدت بالدفاع عن المصالح الاقتصادية الأمريكية.