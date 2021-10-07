هل شارك طيران إثيوبيا في نقل الأسلحة إلى إقليم تيغراي؟

ذكرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، أن الخطوط الجوية الإثيوبية نقلت الأسلحة بين بلادها وإريتريا منذ بداية الحرب في إقليم تيغراي، والتي قتل فيها الآلاف.

ونقلت شبكة cnn، اليوم الخميس، عن خبراء طيران، أن الخطوط الجوية المحلية المملوكة للدولة، نقلت الأسلحة بين بلادها وإريتريا منذ بدء الصراع في إقليم تيغراي، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا لقانون الطيران.

واستندت الشبكة في تقريرها إلى أدلة وروايات شهود عيان، منها نشرها لمجموعة من الصور تم أخذها أو التقاطها على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية ET 3313، إذ تم تحميل طائرة شحن يدويا، وهي طريقة غير تقليدية، توحي بأن الشحنات ليست معتادة.

وأشارت الشبكة إلى أن الصور التي تم التقاطها كانت لصناديق يوجد بداخلها قذائف، تم تحميلها إلى داخل طائرة مدنية ونقلها من إريتريا إلى إثيوبيا، وكانت بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهو التاريخ الذي يأتي بعد مرور 4 أيام فقط على بدأ النزاع في إقليم تيغراي، وذلك قبل أشهر من اعتراف إريتريا نفسها بالمشاركة.

ويدور قتال منذ أشهر بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي، حيث تسبب القتال في مقتل الآلاف واضطر مئات الآلاف من الأشخاص للنزوح خارج ديارهم.

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