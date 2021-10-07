إعلام: زوارق تابعة للحرس الثوري تطارد سفينة أمريكية في مياه الخليج

ونشرت وكالة "برس تي في"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مقاطع فيديو تم التقاطها من أحد زوارق الحرس الثوري وهو يطارد، مسرعا، سفينة تحمل العلم الأمريكي مع عدة أفراد على متنها، في وقت أظهر الفيديو صوتا يقول: "استمر في مطاردتهم".

Newly released footage shows 🇮🇷 Iran's IRGC naval forces chasing US fast boats in the Persian Gulf. pic.twitter.com/HEHUI1I7qW — Press TV (@PressTV) October 7, 2021

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نشر التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الخميس، أن لقطات الفيديو أو التقرير الذي تم بثه على "برس تي في"، لم يذكر تاريخ واقعة مطاردة زوراق الحرس الثوري الإيراني لسفينة تحمل العلم الأمريكي، موضحة أن هذه الواقعة ربما تعد الأولى من نوعها خلال الشهور الأخيرة.

ومن جانبه، سارع الجانب الأمريكي بالنفي، حيث أكد المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، تيموثي هوكينز، إن بلاده ليست على علم بوقوع مثل هذه الواقعة أو تلك الحادثة مع إيران خلال الأيام الماضية.

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