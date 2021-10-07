وكالة: كوريا الشمالية تخفي توسيع منشأة لتخصيب اليورانيوم

كشفت صور أقمار صناعية، أن كوريا الشمالية قد اتخذت -على ما يبدو- خطوات لإخفاء عمليات توسعة محطة لتخصيب اليورانيوم عن أقمار التجسس الصناعية.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، اليوم الخميس، صورا للأقمار الصناعية تظهر أن البناء الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا في منطقة في محطة يونغبيون لتخصيب اليورانيوم تمت تغطيته لإخفاء تفاصيل تخطيط المبنى.

وقال موقع "38 نورث" ومقره الولايات المتحدة، والذي نشر الصور لأول مرة، إنه على الرغم من احتمال وجود عدة أسباب للتوسع، إلا أن أحد الخيارات قد يتمثل في زيادة إنتاج المواد الانشطارية.

Recent commercial satellite imagery shows construction on a new building at the #DPRK’s Uranium Enrichment Plant at Yongbyon has been covered, concealing the building’s layout and construction progress. The purpose of the building is still unclear. https://t.co/UUxxSjhysE — 38 North (@38NorthNK) October 6, 2021

وأضاف الموقع: "إنه بافتراض أن كوريا الشمالية تنتج يورانيوم منخفض التخصيب في قاعتي تخصيب، فإن التمديد يمكن استخدامه أيضًا لتخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب إلى درجة تسمح بتصنيع الأسلحة عندما يصبح متاحًا من هاتين السلسلتين التعاقبيتين".

وقال الموقع إن التجديدات قد تشير أيضا إلى خطط كوريا الشمالية لزيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 25 في المائة.

يأتي التقرير حول عملية الإخفاء، بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن كوريا الشمالية استأنفت أيضًا عمليات إنتاج البلوتونيوم في مجمعها النووي الرئيسي لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.