بايدن يمدد عقوبات ترامب المفروضة على تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد العقوبات المفروضة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا عام 2019 عاما آخر.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان لبايدن، اليوم الخميس، أن "الوضع في سوريا والوضع المتعلق بها، وخاصة أعمال الحكومة التركية المتمثلة في الهجوم العسكري على شمال شرقي سوريا تقوض الحملة لدحر تنظيم (داعش- المحظور في روسيا)".

وأضاف البيان إن "(أعمال الحكومة التركية) تعرض المدنيين للخطر وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا تزال تشكل خطرا غير عادي واستثنائي على الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة".

وتابع البيان: "ولهذا السبب يجب أن تبقى حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر 2019، سارية المفعول حتى 14 أكتوبر 2021.. وبالتالي أمدد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر في 14 أكتوبر 2019 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار سوريا اليوم من سبوتنيك