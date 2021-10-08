ارتفاع عدد مصابي زلزال اليابان إلى 28 شخصا

ارتفع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إلى 28 شخصا، وجاء ذلك بحسب صحيفة يوميوري اليابانية.

طوكيو - سبوتنيك. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن وقوع 22 إصابة.

هذا وضرب زلزال قوي، مساء يوم الخميس، العاصمة اليابانية. وفي البداية، تم تحديد حجمه بأنه بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولكن تم تخفيضه بعد ذلك إلى درجة 5.9.

وأفادت تقارير عن حرائق وانقطاعات في أنابيب المياه. كما أوقف الزلزال بشكل مؤقت مترو أنفاق طوكيو وقطارات شينكانسن السريعة. وفي الوقت الحاضر، تمت استعادة حركة المرور في جميع الاتجاهات بالكامل تقريبًا. لا يوجد ضرر في المطارات الواقعة في العاصمة.

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