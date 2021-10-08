وكالة: تركيا تتطلع لشراء 40 طائرة "إف-16" الأمريكية بعد فشل صفقة مقاتلات إف -35

أفادت وكالة رويترز ، نقلا عن مصادر مطلعة أن تركيا قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز " إف-16"، التي تنتجها شركة" لوكهيد مارتن"، فضلا عن معدات لتطوير مقاتلات أخرى لديها.

واشنطن - سبوتنيك. ولا تزال الصفقة، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بانتظار موافقة وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك الكونجرس الذي بوسعه تعطيلها.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "سياسة الوزارة هي عدم تأكيد أو التعليق على مبيعات دفاعية مقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسميا".

وكانت أنقرة قد طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35، والتي تصنعها لوكهيد مارتن أيضا، لكن ت استبعادها من برنامج صناعة الطائرة في عام 2019 بعدما اشترت أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، التي تؤكد واشنطن أنها تشكل تهديدا للطائرة إف-35 التي تتمتع بقدرات التخفي عن الرادار.

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