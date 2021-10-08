مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على زيادة سقف الدين العام مؤقتا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، على رفع سقف الدين بشكل مؤقت (المديونية العامة في الولايات المتحدة) حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وجاء ذلك بحسب بيانات التصويت.

واشنطن - سبوتنيك. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح مشروع القرار في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويزيد التشريع سقف الدين الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار بواقع 480 مليار دولار، وهو مبلغ من المتوقع أن ينفد بحلول الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم نفسه الذي ينتهي فيه التمويل لمعظم البرامج الاتحادية بموجب إجراء لسد الفجوة تم إقراره هذا الشهر بعد مواجهة بين الحزبين أيضاً.

وجاء تصويت المجلس بعد مواجهة على مدى شهور مع اقتراب موعد 18 أكتوبر/ تشرين الأول الذي توقعت وزارة الخزانة أنها لن تتمكن بحلوله من الوفاء بالتزاماتها.

ويُحال مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بعد ذلك إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن ينال الموافقة. ولم يتضح مدى سرعة تحرك مجلس النواب في هذا الشأن.

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