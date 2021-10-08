فوز الصحفي الروسي موراتوف والصحفية الفلبينية ريسا بجائزة نوبل للسلام لعام 2021

وقال الحساب الرسمي لجوائز نوبل في تغريدة على "تويتر": "قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لماريا ريسا وديمتري موراتوف لجهودهما في حماية حرية التعبير، وهو شرط مسبق للديمقراطية والسلام الدائم".

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

كان رد فعل دميتري موراتوف عاطفياً على نبأ فوزه بجائزة نوبل للسلام.

في محادثة مع قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا"، أشار إلى أنه يعتبر هذا مكافأة ، أولاً وقبل كل شيء ، لجميع الموظفين القتلى، الذين ناضلوا دائمًا من أجل حرية التعبير ومن أجل الديمقراطية.

© REUTERS / GONZALO FUENTES الصحفية الفيليبينية ماريا ريسا

بدورها قالت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، في بث مباشر عبر قناة "رابلر"، إنها فوجئت بالأخبار، مضيفة "أنا في حالة صدمة".