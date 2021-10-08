فوز الصحفي الروسي موراتوف والصحفية الفلبينية ريسا بجائزة نوبل للسلام لعام 2021

وقال الحساب الرسمي لجوائز نوبل في تغريدة على "تويتر": "قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لماريا ريسا وديمتري موراتوف لجهودهما في حماية حرية التعبير، وهو شرط مسبق للديمقراطية والسلام الدائم".
BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
كان رد فعل دميتري موراتوف عاطفياً على نبأ فوزه بجائزة نوبل للسلام.
في محادثة مع قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا"، أشار إلى أنه يعتبر هذا مكافأة ، أولاً وقبل كل شيء ، لجميع الموظفين القتلى، الذين ناضلوا دائمًا من أجل حرية التعبير ومن أجل الديمقراطية.
بدورها قالت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، في بث مباشر عبر قناة "رابلر"، إنها فوجئت بالأخبار، مضيفة "أنا في حالة صدمة".
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