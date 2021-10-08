الصين تتلقى دعوة روسية لحضور لقاء "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو جيان تشاو، تلقي الصين دعوة لحضور اجتماع "صيغة موسكو" بشأن التسوية في أفغانستان.

بكين - سبوتنيك. وقال تشاو: "أستطيع أن أؤكد أن الصين تلقت بالفعل دعوة من الجانب الروسي"، مشيرا إلى أن الصين على تواصل وتنسيق مع روسيا وجميع الأطراف المعنية بشأن هذه القضية.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، بأنه من المقرر عقد اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان حول أفغانستان في الـ20 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كما سيعقد اجتماع "الترويكا الموسعة" هذا الشهر.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 22 أيلول/سبتمبر الفائت، أن المبعوثين الخاصين لروسيا والصين وباكستان إلى أفغانستان اتفقوا مع طالبان ( المحظورة في روسيا) على مواصلة الاتصالات "من أجل السلام والازدهار في أفغانستان".

وبدأت "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في شباط / فبراير 2017. وإلى جانب ممثلي مجموعة "6 + 1" (روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند)، شاركت خمس دول من آسيا الوسطى (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان). ورفضت الولايات المتحدة المشاركة في الاجتماع الأخير.