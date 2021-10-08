شاهد عيان: مقتل نحو 30 شخصا وإصابة 70 آخرين في انفجار بمسجد بأفغانستان

أعلن وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم الجمعة، عن مقتل العديد من الأفغان إثر انفجار في مسجد شيعي في مدينة قندز. وقال ذبيح الله في تغريده على موقع "تويتر": "وقع انفجار بعد ظهر اليوم في مسجد في منطقة خان آباد بندر التابعة لمدينة قندز، حيث استشهد وجرح في عدد من أبناء وطننا".