مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل 47 شخصا على الأقل وإصابة 72 في انفجار بمساجد في أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 47 شخصا مصرعهم وأصيب 72 آخرون في الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم في أحد مساجد الشيعة في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وقال مصدر في مستشفى الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد مساجد الشيعة في قندوز قد بلغ 47 قتيلا و72 مصابا حتى الآن".

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها هذه الولاية بعد انفجار وقع ظهر اليوم أسفر عن أكثر من 50 قتيلاً و140 جريحًا.

وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، استنكر الحادث في المسجد الشيعي في مدينة قندوز، والذي أدى إلى مقتل العديد من الأفغان، مؤكدا "وحدة أبناء الوطن الواحد".

وشهدت أفغانستان مؤخراً عدداً من الهجمات والتفجيرات التي تبنى معظمها تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا).

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أنها داهمت مخبأ للتنظيم وقتلت واعتقلت عدداً من عناصره، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان أنه تم تكليف القوات الخاصة التابعة للحركة بمهمة تعقب مسلحي التنظيم.