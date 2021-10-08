وكالة: "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا شمال شرقي أفغانستان

أفادت وكالة "رويترز" أن تنظيم "داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في شمالي شرق أفغانستان وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت الوكالة أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن اليوم الجمعة في حسابه على تليغرام مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا في شمالي شرق أفغانستان.

وكان مصدر في مستشفى الطوارئ قال لوكالة "سبوتنيك": "إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد مساجد الشيعة في قندوز قد بلغ 47 قتيلا و72 مصابا حتى الآن".

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم أو جرحوا في انفجار في مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها هذه الولاية بعد انفجار وقع ظهر اليوم أسفر عن أكثر من 50 قتيلاً و140 جريحًا.

كما لوحظ ، فإن انفجار المسجد هو ثالث هجوم على مؤسسة دينية هذا الأسبوع.

وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، استنكر الحادث في المسجد الشيعي في مدينة قندوز، والذي أدى إلى مقتل العديد من الأفغان، مؤكدا "وحدة أبناء الوطن الواحد".

وشهدت أفغانستان مؤخراً عدداً من الهجمات والتفجيرات التي تبنى معظمها تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا).

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أنها داهمت مخبأ للتنظيم وقتلت واعتقلت عدداً من عناصره، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان أنه تم تكليف القوات الخاصة التابعة للحركة بمهمة تعقب مسلحي التنظيم.