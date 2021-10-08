عطل جديد يضرب "فيسبوك"

وكتب "فيسبوك" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.— Facebook (@Facebook) October 8, 2021
ويأتي أحدث أعطال "فيسبوك" بعد أيام فقط من أسوأ انقطاع للشركة منذ سنوات، عندما تعطلت كل خدمة مملوكة لـ"فيسبوك" (ماسنجر وإنستغرام وواتسآب) لأكثر من 6 ساعات.
وأسفر العطل العالمي الذي حدث، يوم الاثنين الماضي، في تراجع أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5 في المئة، بعد تعطل خدمات الموقع، وتطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وتطبيق المراسلة الفوري "واتسآب".
وانخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار أمريكي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)