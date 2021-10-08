عطل جديد يضرب "فيسبوك"

أعلن موقع "فيسبوك" الأمريكي للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن تعرضه لعطل جديد خلال أسبوع واحد.

وكتب "فيسبوك" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

ويأتي أحدث أعطال "فيسبوك" بعد أيام فقط من أسوأ انقطاع للشركة منذ سنوات، عندما تعطلت كل خدمة مملوكة لـ"فيسبوك" (ماسنجر وإنستغرام وواتسآب) لأكثر من 6 ساعات.

وعزت الشركة لاحقا المشكلة إلى "تغيير خاطئ في التكوين" تداخل مع خوادم "دي إن إس" الخاصة بها.

وأسفر العطل العالمي الذي حدث، يوم الاثنين الماضي، في تراجع أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5 في المئة، بعد تعطل خدمات الموقع، وتطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وتطبيق المراسلة الفوري "واتسآب".

وانخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار أمريكي.

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