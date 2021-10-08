وفد أمريكي يلتقي مع ممثلي طالبان في الدوحة

سيلتقي ممثلو رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية، في الأيام القادمة، مع ممثلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، وذلك لأول مرة منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

واشنطن – سبوتنيك. وكتب مراسل وكالة رويترز في تغريدة: "أعلن ممثل الإدارة أن وفداً من الولايات المتحدة يضم مسؤولين من الخارجية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وممثلي الاستخبارات، سيلتقي مع ممثل طالبان رفيع المستوى في الدوحة خلال العطلة".

وسيطرت حركة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.

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