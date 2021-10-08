بايدن يضاعف حصة استقبال اللاجئين لعام 2022 

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن وافق على زيادة بمقدار مرتين حصص استقبال اللاجئين لعام 2022 المالي.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في مذكرة البيت الأبيض التي نشرها البيت الأبيض: "من خلال السلطة المخولة لي... أصرح بالإجراءات التالية: زيادة حصة استقبال اللاجئين إلى الولايات المتحدة في عام 2022 المالي حتى 125 ألف شخص، وذلك لأسباب إنسانية أو لخدمة المصالح الوطنية".

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعيد دورها العالمي، فيما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين، الذين يتعرضون للمخاطر حول العالم.

وكتب بلينكن، على تويتر: "ستستعيد الولايات المتحدة الأمريكية دورها في قيادة العالم فيما يتعلق بإعادة توطين الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إعادة توطين اللاجئين يمثل قضية حاسمة بالنسبة لأهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ذلك يعكس جوهر القيم الأمريكية.

يذكر بأنه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، توقفت الولايات المتحدة عمليا عن قبول اللاجئين، وحددت 15 ألف شخص لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم قبول اللاجئين بحكم الأمر الواقع بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وكان بايدن قد وقع في وقت سابق، على 3 أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة.

وقال:"نحن بحاجة لنظام هجرة ملائم، والقرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة".

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