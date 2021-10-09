بلينكن يعتزم زيارة كولومبيا هذا الشهر

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة كولومبيا في وقت لاحق من الشهر الجاري لتعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة موضوعات متنوعة فيما يتعلق بأجندتهما المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية، يوم الجمعة، في بيان إن بلينكن قبل الدعوة لزيارة كولومبيا من نائبة الرئيس ووزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز عقب اجتماع بينهما في باريس، بحسب رويترز.

وأضافت الخارجية الكولومبية إنه خلال الاجتماع المقرر انعقاده في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، ستناقش راميريز وبلينكن حقوق الإنسان والفرص الاجتماعية والاقتصادية والحرب ضد المخدرات من بين موضوعات أخرى.

يشار إلى أن اللقاء سيمثل أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى كولومبيا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

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