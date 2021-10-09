البرازيل تعتزم استخدام 340 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في 2022

أعلن وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروغا، أن الحكومة ستخصص في عام 2022 ملياري دولار أمريكي لتمويل حملات تطعيم اللقاح المضاد لكوفيد-19، حيث سيتم شراء 354 مليون جرعة لتلبية الحاجة المقدرة بـ340 جرعة.

مكسيكو – سبوتنيك. وقال كيروغا الجمعة، نقلاً عن بوابة "جي1": "في عام 2022 سيكون هناك 354 جرعة لقاح متاحة للبرازيل في إطار حملة التطعيم ضد كوفيد-19".

ووفقاً للوزير، من المفترض أن يتم صرف 11 مليار ريال (ما يعادل مليارين دولار أمريكي). في إطار برنامج التلقيح، سيتم استخدام اللقاحات التي حصلت على تسجيل نهائي من وزارة الصحة المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا في البرازيل تجاوز 600 ألف شخص، حيث تقع البرازيل في المرتبة الثانية عالمياً بهذا المؤشر.

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