البيت الأبيض يدرس تنسيق الجهود في سياق العملات المشفرة

يدرس البيت الأبيض إمكانية إصدار تعليمات حول التنسيق بين أقسام الإدارة الأمريكية حول استخدام العملات المشفرة.

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب وكالة بلومبرغ "يدرس البيت الأبيض إمكانية إصدار مرسوم تنفيذي حول العملات المشفرة، الذي سيوجه وسينسق جهود الوكالات في الإدارة في ضوء زيادة القيمة السوقية للعملات المشفرة".

ووفقا لصحفية الوكالة، مبادرة البيت الأبيض ستتطرق الكثير من المجالات، بما فيها الاستقرار المالي، الأمن الوطني، التمويل غير الشرعي، حماية المستهلك والمنافسة.

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