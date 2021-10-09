نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: نتفاوض مع واشنطن بِشأن إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات

قال نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، اليوم السبت، إن بلاده تتفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات مع الولايات المتحدة.

نشرت تصريحات ليو بعد أن عقد اجتماعا عن بعد مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي لمناقشة العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

خلال الأشهر الأولى من توليه المنصب، صرح بايدن مرارا وتكرارا أنه سيتبع نهجا صبورا مع بكين، معللا ذلك بالحاجة إلى التركيز على الوضع الداخلي للبلاد ودعم التحالفات.

توقعت بكين بدورها تغييرا إيجابيا في سياسة واشنطن، مع تغير السلطة وإلغاء بايدن مجموعة من الأوامر التنفيذية لسلفه، دونالد ترامب، ومع ذلك، لم تشهد العلاقة بين البلدين فرقا كبيرا.

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