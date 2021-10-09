أمريكا تعلن عن صفقة عسكرية جديدة مع أستراليا

أعلنت الحكومة الأمريكية عن صفقة أسلحة جديدة مع أستراليا، تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، وذلك بعد أسابيع من اتفاق الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، إن الحكومة الأمريكية وافقت على بيع أستراليا 12 طائرة مروحية هجومية من طراز "سي هوك" وطائرة عسكرية خاصة بالحرب الإلكترونية من طراز "بوينغ إي آيه-18 جي غراولر".

وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن ، أبلغت الكونغرس بقرارها المضي قدما في هذه الصفقة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أستراليا هي أحد أهم حلفاء واشنطن في غرب المحيط الهادي، موضحة أن مساعدة أستراليا في تطوير قوة وجاهزية قدراتها الدفاعية، أمر حيوي للمصلحة الوطنية الأمريكية.

وذكرت أن ذلك يساهم بشكل كبير في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكره موقع "الشرق".

يشار إلى أن مروحيات "سيهوك" يمكن استخدامها في العديد من المهام، حيث يمكن نشرها على السفن لشن هجمات على قطع بحرية، أو غواصات، وأيضاً في عمليات الإنقاذ، وإعادة تعبئة الوقود أو النقل.

وكانت أستراليا قد أبرمت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا "أوكوس"، والذي بموجبه ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.

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