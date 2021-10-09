وزير خارجية تركيا: أمريكا تقسم سوريا بدعم جماعات إرهابية وغير صادقة بشأن وجودها لمكافحة "داعش"

اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمريكا، اليوم السبت، بدعم جماعات إرهابية تقسم سوريا.

القاهرة – سبوتنيك. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، إلى أن مزاعم أمريكا بشأن تواجدها في سوريا لمكافحة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) غير حقيقي وغير صادق.

وقال أوغلو: "أمريكا غير صادقة بشأن وجودها في سوريا من أجل مكافحة تنظيم داعش".

#Canlı📡#Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile Ortak Basın Toplantısı 🇹🇷🇻🇪#Endirecto📡

Conferencia de Prensa Conjunta con Felix Plasencia, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela 🇹🇷🇻🇪



📍Ankara https://t.co/ZEbeHDA8pS — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 9, 2021

كما لفت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، إلى أن "واشنطن تنتهج سياسات أحادية ظهر أثرها على العراق وسوريا وأفغانستان، وطالبها بأن تغير سياستها بدلا من إلقاء اللوم على تركيا".

وأكد أن "حركة طالبان فرضت سيطرتها على أفغانستان، ويجب الانخراط معهم حتى لا يستقوى تنظيم داعش".

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