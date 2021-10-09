إيران تعلن التوصل لاتفاقات مهمة مع سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده توصلت لاتفاقات مهمة مع سوريا في جميع المجالات، واصفا العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه تم وضع خطط مكثفة من أجل زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وأوضح عبد اللهيان أنه سيتم إنجاز الاتفاقات قريبا بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأكد أن إيران ستظل بكل قوة تدعم سوريا مثلما وقفت معها خلال مواجهة الحرب الإرهابية التي فرضت عليها.

بدوره، قال المقداد أنه سيبحث نتائج زيارة نظيره الإيراني إلى روسيا ولبنان والجوانب المتعلقة بالملف النووي الإيراني، مشددا على أن سوريا تدعم جهود القيادة الإيرانية ضد الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وبملفات أخرى في المنطقة.

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